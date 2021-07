4Players PUR: Wunschtest Juli: Macht mit - ihr habt drei Stimmen!

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Kaum ist der Juni vorrüber, steht auch schon der nächste Wunschtest an: Wir haben uns aus den vergangenen Monatenherausgesucht, die es leider nicht in unseren straffen Test-Kalender geschafft haben - aus vielen verschiedenen Genres und für allerlei Plattformen ist etwas dabei.Wie immer achten wir bei der Auswahl der Wunschtest-Kandidaten darauf, weitestgehend auf einfache Umsetzungen von Spielen (mit großen Namen) zu verzichten. Zudem wollen wir manchmal auch Titeln eine weitere Chance gewähren, die in den Abstimmungen zuvor nur knapp gescheitert, aber doch auf reichlich Interesse gestoßen sind. Seit nunmehr einem Jahr haben 4Players-PUR-Nutzer drei unterschiedlich stark gewichtete Stimmen (5 Punkte, 3 Punkte, 1 Punkt), um ihren Favoriten zu küren. Also macht mit und wählt den kommendenDen Wunschtest-Sieger vom Mai, die Weltraumbasis-Simulation Spacebase Startopia , testet unser Experte Marcel - den Bericht dazu werdet ihr im Verlauf der nächsten Woche auf 4Players.de finden. Wir bitten um Verständnis, dass es wegen der E3 diesmal länger gedauert hat. Dafür steht kurz darauf auch schon In Rays of the Light , der Wunschtest-Sieger vom Juni als Test an - freut euch darauf.