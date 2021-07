4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Steam-Codes für die Early-Access-Version des Arena-Shooters Doombringer von Anomic Games

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Unterstütze die Redaktion und sichere dir diese Vorteile mit einem Abo von 4Players PUR:



Werbefreiheit

exklusive Inhalte (Bericht. Podcast, Video)

exklusive Services (Wunschtest, Chat, PUR-Marktplatz)

Jetzt anmelden





Heute wartet auf dem PUR-Marktplatz für digitale Gegenstände ein neues Spiel für alle Fans klassischer Arena-Shooter. Doombringer von Anomic Games wurde 2015 von Kristian "Kristus" Kjall, einem bekannten Hobby-Entwickler von Doom-Maps und -Missionen ins Leben gerufen. Sein Ziel: Die ultrakompetitive Mechanik von Arena-Shootern in ein Einzelspielerspiel verpacken, das sein außergewöhnliches Leveldesign beinhaltet - eine Fähigkeit, die er in zwei Jahrzehnten in der Doom-Community verfeinert hat.Der Titel, der vor etwa einem Monat auf Steam im Early Access veröffentlicht wurde, wurde 2020 in in 3D Realms' "Realms Deep" Cross-Promotion-Event für Ego-Shooter vorgestellt. Und ihr könnt als Leser von 4Players PUR mit den freundlicherweise direkt von Anomic Games zur Verfügung gestellten Keys direkt in die Action einsteigen und euch sowohl solo als auch im kompetitiven sowie kooperativen Mehrspieler-Modus die Geschosse um die Ohren jagen - und das natürlich auch auf den offiziellen Servern , die von 4Netplayers zur Verfügung gestellt werden.Beachtet bitte, dass Doombringer zu den limitierten Pool-Titeln gehört, aus denen man sich nur einmal pro Monat bedienen darf.Für weitere Informationen zu Doombringer könnt ihr entweder der Steam-Produktseite bzw. der offiziellen Seite von Anomic Games einen Besuch abstatten.Für mehr Details zu 4Players PUR, der u.a. damit verbundenen Werbe- und Tracking-Freiheit bei Besuchen auf 4Players.de sowie weiteren Vollversionen empfehlen wir einen Abstecher auf die PUR-Übersicht