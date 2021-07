4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für den kooperativen Survival-Puzzler Anatomy of Fear von EvE

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Heute haben wir alle PUR-Abonnenten auf dem Marktplatz für digitale Goodies und Vollversionen Keys für ein interessantes Indie-Spiel, das heute auf Steam in den Early Access startet.Das ambitionierte Projekt Anatomy of Fear des jungen Entwickler-Teams von EvE mischt munter einige Genres wie Action, Puzzle und vor allem Survival-Horror zusammen und verpackt dies als knallharten Team-Überlebenskampf.In der Rolle von Wissenschaftlern könnt ihr alleine oder mit bis zu vier Spielern versuchen, die Rätsel des "Bellatrix"-Projekts zu lüften und zu entkommen, bevor ihr von den Furcht erregenden Kreaturen gemeuchelt werdet.Obwohl man auch solo spielen kann, raten die Entwickler, die uns freundlicherweise mit den Codes für euch versorgt haben, zum Spiel mit mehreren, da dies die Überlebenschancen stark erhöht.Weitere Details zu Anatomy of Fear findet ihr auf der offiziellen Steam-Produktseite . Für mehr Informationen zu 4Players PUR, der damit verbundenen Werbe- und Trackingfreiheit, exklusiven redaktionellen Inhalten oder weiteren Marktplatz-Inhalten empfehlen wir einen Abstecher zur PUR-Übersicht