4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Keys für die PC-, PS4- sowie Xbox-Versionen des Action-Plattformers Fallen Knight von FairPlay Studios und PQube

Heute können wir allen PUR-Abonnenten auf dem Marktplatz für digitale Goodies und Vollversionen erneut ein brandaktuelles Spiel anbieten. Dank der freundlichen Unterstützung des Entwickler-Teams von FairPlay Studios sowie Publisher PQube haben wir einige Keys für den Action-Plattformer Fallen Knight für euch, der heute seine Premiere feiert.Aber es warten nicht nur PC-Codes für den Titel, der visuell an Titel wie Mega Man oder Mighty No. 9 erinnert und versucht, Plattform-Elemente mit rasanten Schwertkämpfen zu mischen, wenn ihr in der Rolle eines Nachfahren von Sir Lancelot (Ja, der aus der Artus-Sage) versucht, einen Boss nach dem anderen zu erreichen und auszuschalten. Denn wir haben auch ein paar Keys für die Konsolen-Version auf PlayStation 4 sowie Xbox One erhalten, die wir gerne an euch weiterreichen.Bitte beachtet, dass Fallen Knight zu den limitierten Pool-Titeln gehört, aus denen man sich nur ein Mal pro Monat einen Code holen darf. Wer dementsprechend vorher ein paar weitere Informationen dazu einholen möchte, ob das fordernde Abenteuer den Geschmack trifft, findet auf den entsprechenden Produkt-Seiten bei Steam, im Xbox Store sowie im PlayStation Store weitere Details.Weitere Details zu 4Players PUR sowie weitere Vollversionen könnt ihr hier einsehen.Letztes aktuelles Video: Wunschtest April