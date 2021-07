4Players PUR: Wunschtest Juli: Japan-Rollenspiel vor Metroidvania

Also prüfen wir ab bald nach, wie gut sich



Und hier kommt, der Vollständigkeit halber, die komplette Übersicht aller Platzierungen des Wunschtests Juli: Also prüfen wir ab bald nach, wie gut sich Legend of Mana schlägt. Den Test dazu gibt es dann im August - natürlich für alle Leser - auf 4Players.de. Ebenfalls zum Start des nächsten Monats geht dann auch schon die Abstimmung für den Wunschtest August los, bei dem ihr wie gewohnt drei Stimmen zur Verfügung habt, um ein Spiel zum Testkandidaten zu küren, das uns sonst vielleicht durch die Lappen gegangen wäre. Noch ein kurzes Update: Spacebase Startopia , den Wunschtest-Sieger Mai, haben wir nicht vergessen - der kommt noch diese Woche. Und den Gewinner vom Juni, In Rays of the Light , haben wir vor kurzem auch getestet Und hier kommt, der Vollständigkeit halber, die komplette Übersicht aller Platzierungen des Wunschtests Juli:

Unsere PUR-Leser haben entschieden: Legend of Mana wurde von euch zu unserem Wunschtest Juli gewählt - das Remake des kultigen JRPGs sicherte sich die Pole Position. Bis kurz vor Schluss waren dem Titel vor allem Ender Lilies: Quietus of the Knights und Heidelberg 1693 auf den Fersen.