4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für das Roguelike-Abenteuer Curious Expedition 2 von Maschinen-Mensch

Entdecke prozedural generierte Welten in unterschiedlichen Biomen, jedes mit einer neuen Kombination aus Gefahren, Schätzen und Ereignissen.

Manage deine Ressourcen um deinen Trek am Leben und bei Verstand zu halten. Auf der Suche nach Ruhm wird Gier deine Überlebensinstikte auf die Probe stellen.

Prozedurals Storytelling macht jedes Abenteuer zu einem einzigartigen Erlebnis. Basierend auf deinen Entscheidungen, formen Begleiter Beziehungen, ändern ihre Loyalitäten und fallen dem Wahnsinn anheim.

Spiele eine epische Kampagne, die prozedurales Gameplay mit einer handgemachten Story kombiniert, die du immer wieder neu erleben kannst.

Komplett neue Kampf-Mechaniken erfordern all deine Cleverness, um wilde Tiere und legendäre Kreaturen zu bezwingen.

Versuche dich im Namen der Entdecker-Clubs an Online-Wettkämpfen, um einzigartige Belohnungen freizuschalten.

Rüste deine Begleiter aus und passe sie so für jede Herausforderung an.

Setze die Segel für neue Arten von Expeditionen, jede mit eigenen Zielen und Ereignissen. Wirst du nach der Goldenen Pyramide suchen oder lieber der seltene Regenbogen-Orchidee nachspüren?

Erkunde geheimnisvolle Orte. Plündere uralte Schreine, feilsche mit seltsamen Maulwurfsmenschen, berge geisterhafte Piratenschiffe und, und, und...

Native 4K Grafik in einem klassischen Comic-Stil.

Erfahrene CE1-Spieler können sich freuen auf massenhaft neuen Content: Neue Gegenstände, neue Charakterklassen, neue Biome, neue Stämme, neue Ereignisse und vieles mehr!

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Heute haben wir für unsere PUR-Abonnenten ein weiteres Indie-Spiel als Vollversion auf dem Marktplatz vorbereitet. Das Berliner Entwicklungs-Studio Maschinen-Mensch hat uns freundlicherweise einige Versionen seines Anfang des Jahres auf Steam erschienenen Roguelike-Abenteuers Curious Expedition 2 zur Verfügung gestellt, das bislang bei über 1.500 Nutzer-Bewertungen eine Positiv-Quote von über 85% einheimsen konnte.Der Gewinner des gamescom-Awards 2020 in der Kategorie "Best Indie" versetzt euch in die Rolle eines Expeditions-Leiters im späten 19. Jahrhundert, der versucht, auf seinen gefährlichen Reisen Schätze für die Pariser Weltausstellung zu sammeln. Würfel-basierte Kampfmechaniken treffen dabei auf zufällig generierte Elemente und machen so jedes Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis.Dies sind die Key-Features:Weitere Informationen zu Curious Expedition 2 findet ihr auf der Steam-Produktseite sowie der offiziellen Webseite Mehr Details zu 4Players PUR, den damit verbundenen exklusiven redaktionellen Inhalten, weiteren Vollversionen oder digitalen Goodies auf dem Marktplatz sowie der Werbe- und Trackingfreiheit auf 4Players.de könnt ihr hier einsehen.