4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: Steam-Keys für das skurrile Versteckspiel PropHunter von Alone Fox Games

Lieber verstecken!

Fang den Betrüger!

Verteidige dich!

Benutze Fähigkeiten!

Frisch auf Steam veröffentlicht und schon für unsere PUR-Abonnenten verfügbar: Nachdem wir bereits vor wenigen Tagen direkt zum Release von Stellar Warfare einige Keys an unsere Leser verteilen konnten, haben wir für den gestrigen Start des absurden Versteckspiels PropHunter ebenfalls einige Steam-Codes auf dem PUR-Marktplatz vorbereitet. Freundlicherweise vom Entwickler-Team Alone Fox Games zur Verfügung gestellt, könnt ihr mit den Keys die Early-Access-Version der in Comic-Grafik inszenierten Versteckspiel-Action freischalten.Die Mehrspieler-Action teilt alle Teilnehmer auf zwei Teams auf, wobei das eine Team die Rolle der Jäger übernimmt und die anderen als Gejagte in die Rolle von Requisiten und Alltags-Gegenständen schlüpfen, um die Jäger zu täuschen und den Sieg einzuheimsen.Hier ist die Beschreibung von Alone Fox Games:Um zu gewinnen, musst du dich verstecken und die beste Tarnung ist in Sichtweite des Feindes! Übernehmen Sie das Aussehen und die Eigenschaften des ausgewählten Objekts und machen Sie nicht auf sich aufmerksam! Oder umgekehrt, machen Sie Lärm, um Jäger anzulocken!Um zu gewinnen, müssen die Jäger alle Requisiten-Spieler finden! Jeder gefangene Betrüger geht an das Jägerteam. Wenn die zugewiesene Rundenzeit abgelaufen ist, verlieren Jäger automatisch, wenn mindestens ein Requisitenspieler noch am Leben ist.Jäger sind nicht nur gefährlich, sondern auch Requisiten! Sie können dem Jäger Schaden zufügen, wenn sie ihn mit großer Kraft treffen! Jeder eliminierte Jäger geht an das Requisitenteam.Um das Gameplay interessanter zu gestalten, verfügt das Team aus Jägern und Requisiten über eigene einzigartige Fähigkeiten. Verwenden Sie Ihre Intuition, werden Sie unsichtbar, inkarnieren Sie sich zu einem Objekt oder werfen Sie eine Bombe auf eine Gruppe von Requisiten, beschleunigen Sie oder stärken Sie Ihre Gesundheit!Jede Fähigkeit kann erst verwendet werden, nachdem der Spieler die entsprechende Karte im Level aufgenommen hat! Sie befinden sich überall und erscheinen zufällig.Weitere Informationen zu PropHunter könnt ihr auf der Steam-Produktseite einsehen. Zusätzliche Details zu 4Players PUR sowie weitere Goodies und Vollversionen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Wunschtest April