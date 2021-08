4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für den jüngst veröffentlichten Retro-Shooter Dread Templar von 1C Entertainment und T19 Games

Mehr Inhalte, mehr Spaß, keine Werbung!

Vor wenigen Tagen hat 1C Entertainment den von T19 Games entwickelten Retro-Shooter Dread Templar auf Steam in den Early Access entlassen. Wir freuen uns, dass wir Dank der freundlichen Unterstützung des Publishers einige PC-Keys der Ballerei, die Old-School-Elemente mit modernen Mechaniken verbindet, an unsere PUR-Abonnenten weiterreichen können.Alles was ihr tun müsst, um einen der Keys einheimsen zu können, ist einen kleinen Umweg auf den PUR-Marktplatz zu gehen. Mit etwas Glück ist noch ein Key übrig und ihr könnt noch heute Abend in der Rolle eines "Dread Tempelritters" loslegen, um die Hölle aufzumischen.Für weitere Infos zu Dread Templer emfpehlen wir einen Abstecher zur Spielinfo auf 4Players.de oder auf die entsprechende Steam-Produktseite Zusätzliche Details zu 4Players PUR sowie weitere Vollversionen, andere Marktplatzinhalte sowie exklusive redaktionelle Formate könnt ihr hier einsehen.4Players und 1C Entertainment wünschen allen, die einen der Keys ergattern können, viel Spaß mit der höllischen Action.