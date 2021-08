4Players PUR: Wunschtest August: Mystery-Rollenspiel im alten Rom gewinnt

Das Mystery-Rollenspiel The Forgotten City, das in der Antike spielt, wurde von euch für den Wunschtest August nominiert. Nach mehr als zwei Millionen Downloads wurde diese äußerst beliebte Skyrim -Mod als eigenständiger Titel für PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht.Spielbeschreibung des Herstellers: "Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser tödlichen Utopie sind alle des Todes, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstößt. Als Zeitreisender, der 2.000 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wird, erlebst du ihre letzten Stunden immer wieder aufs Neue, während du ihren Ausgang mit jedem Geheimnis, das du erkundest und ergründest, in eine neue Richtung lenkst."Letztes aktuelles Video: Wunschtest April