4Players PUR: Neuzugang auf dem Marktplatz: PC-Vollversion der Aufbau-Strategie Hell Architect von Woodland Games und Leonardo Interactive

Es gibt erneut Zugang auf dem PUR-Marktplatz für digitale Goodies: Mit etwas Glück können sich die PUR-Leser einen der Keys für die von Spielen wie Dungeon Keeper, Prison Architect oder Oxygen Not Included inspirierte Aufbau-Strategie Hell Architect schnappen.Entwickelt vom Indie-Team Woodland Games und veröffentlicht von Leonardo Interactive, die uns auch freundlicherweise die Keys zur Verfügung gestellt haben, könnt ihr mit Hell Architect eure ganz persönliche Hölle errichten und müsst sie profitabel managen.Wahlweise könnt ihr euch an Szenarien probieren oder im Sandkasten-Modus eure ganz persönliche Hölle erstellen. Mit Ressourcen-Sammlung oder Entwicklung und Upgrades von Gebäuden werden klassische Aufbau-Elemente in das höllische Treiben integriert.Weitere Information zu Hell Architect könnt ihr auf der offiziellen Steam-Seite einsehen. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass ihr euch hier den kostenlosen Prolog herunterladen könnt, der einen kleinen Einblick in den Titel gibt.Woodland Games, Leonardo Interactive und 4Players wünschen euch viel Spaß!