Monster Truck Championship: Monströse Rennen starten im März auch auf PS5 und Xbox Series X/S

Nacon und Entwickler Teyon ( Terminator: Resistance ) haben soeben bekanntgegeben, dass Monster Truck Championship ab 39,99€ bei kaufen ) am 11. März 2021 auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S in den Handel kommt. Für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch ist das Rennspiel auf Riesenrädern schon seit dem Herbst 2020 erhältlich."Spieler können die Power der neuen Konsolen mit der Kraft der riesigen Trucks in Monster Truck Championship kombinieren, um ihre Gegner in 4K und 60fps zu zerschmettern – solo oder im Online-Multiplayer. In Monster Truck Championship sitzen die Spieler am Steuer eines der 16 verfügbaren Fahrzeuge und gehen in fünf Arten von Events an den Start. Die Meisterschaften finden in 25 Stadien und Strecken verschiedener Städte der Vereinigten Staaten statt.Mit seiner realistischen Herangehensweise an das Fahren – anstatt auf Arcade Action zu setzen – gibt Monster Truck Championship den Spielern Gelegenheit an irren Rennen teilzunehmen sowie unglaubliche Stunts und Techniken am Boden und in der Luft auszuführen, indem sie die einzigartigen physikalischen Eigenschaften dieser Fahrzeuge erlernen.- 25 Strecken in verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten- Fünf Arten von Events: Rennen, Zeitrennen, Dragster-Rennen, Freistil und Zerstörung- 16 anpassbare Fahrzeuge mit über 50 Optionen- Realistisches Fahren samt Fahrphysik, einschließlich unabhängiger Steuerung der Vorder- und Hinterräder und Anpassung verschiedener mechanischer Elemente wie Aufhängung, Getriebe und Motor- Online-Modus für bis zu acht Spieler- Karriere-Modus, in dem Fahrzeug, Sponsoren und Techniker verwaltet werden, die Auftritte und Einnahmen verbessern"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox One