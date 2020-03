Song of Iron: 2D-Kampfabenteuer für PC angekündigt

Screenshot - Song of Iron (PC) Screenshot - Song of Iron (PC) Screenshot - Song of Iron (PC) Screenshot - Song of Iron (PC) Screenshot - Song of Iron (PC) Screenshot - Song of Iron (PC) Screenshot - Song of Iron (PC) Screenshot - Song of Iron (PC)

Das Spielestudio Escape hat mit Song of Iron sein erstes Projekt angekündigt, das nach Angaben bei Steam schon "bald" erscheinen soll. Dabei handelt es sich um ein Kampfabenteuer, in dem man mit Axt, Bogen und Schild loszieht, um die verschollenen Götter aufzusuchen, die das einst blühende Königreich im Stich gelassen haben und es verrotten ließen.Dabei stellen sich einem nicht nur Barbaren in den Weg, sondern man wird sich auch mit Monstern anlegen müssen. Selbst die Natur wird dem Helden Steine in den Weg legen, um ihn von seiner Mission abzuhalten. In der Spielbeschreibung heißt es, dass sich Waffen abnutzen oder verloren gehen können. Das Arsenal an Pfeilen ist ebenfalls begrenzt und der schützende Schild kann sogar kaputt gehen.In den ersten gezeigten Spielszenen, in denen man bereits Eindrücke von Schauplätzen wie Wäldern, Höhlen und dem Erklimmen von Gebirgen erhält, wirkt Song of Iron wie ein God of War in 2D mit einem stärkeren Fokus auf Kampf.Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Wishlist Trailer