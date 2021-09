Song of Iron: Der nordische Rachefeldzug hat begonnen

Am 31. August 2021 hat Resting Relic das horizontal scrollende Kampfabenteuer Song of Iron , in dem man sich als Wikinger auf einen Rachetrip begibt, für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "ausgeglichen" sind, kostet der Download 16,79 Euro. Im Microsoft Store werden hingegen 19,99 Euro fällig. In der Spielbeschreibung heißt es: "Hinter dir liegt eine Spur zerbrochener Helme, zerbrochener Schilde. Du hältst die Axt eines gefallenen Feindes. Abgenutzt und verbeult erfüllt es seinen Zweck. Was vor Ihnen liegt, ist noch ein Rätsel, Ihr Ziel ist es nicht. Um dein Volk zu retten, musst du den Großen Tempel der Götter finden, aber erwarte keinen herzlichen Empfang.Bereiten Sie sich darauf vor, von einer Welt getroffen zu werden, die gegen Sie gerichtet ist. In Song of Iron werden Mensch, Monster und die Natur selbst versuchen, dich aufzuhalten. Kämpfe dich in diesem düsteren Abenteuer durch, in dem der Kampf intensiv, instinktiv und gefährlich ist. Verwenden Sie Bogen, Axt und Schild, um sich zu wehren, aber seien Sie vorsichtig, Waffen können verloren gehen, Pfeile gehen aus und Schilde werden zerbrochen. Mit dem Blut deiner Vorfahren und deiner zurückgewonnenen Tapferkeit kannst du weiterkämpfen!Erkunden Sie Ihre uralte und mysteriöse Heimat, während Sie durch Wälder, Höhlen und Berge erklimmen, während Sie Rache suchen. Halten Sie die Augen offen, Gefahr ist überall um Sie herum und wenn ein Kampf zu groß ist, müssen Sie möglicherweise einen subtileren Weg finden, um an Feinden vorbeizukommen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer