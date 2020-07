void tRrLM(); // Void Terrarium: Roguelike-Rollenspiel für PS4 und Switch erschienen

Screenshot - void tRrLM(); // Void Terrarium (PS4) Screenshot - void tRrLM(); // Void Terrarium (PS4)

Am 10. Juli 2020 hat NIS America das Roguelike-Rollenspiel void tRrLM(); // Void Terrarium für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und eShop kostet jeweils 24,99 Euro. Darüber hinaus wird der Titel ab dem 17. Juli auch als Limited Edition im Handel erhältlich sein:Spielbeschreibung des Herstellers: "void tRrLM(); //Void Terrarium ist ein roguelike Abenteuer, das in einer post-apokalyptischen Welt spielt, in der die Menschheit nahezu ausgestorben ist. Der Spieler steuert einen ausgemusterten Wartungsroboter, der das zerstörte Ödland durchstreift auf der Suche nach Nahrung, Arznei und verwertbaren Sachen, um ein wehrloses kleines Menschenkind am Leben zu erhalten. Tritt den Kreaturen des Ödlands und gemeinen Robotern in prozessual entstehenden Levels entgegen, in denen keine Expedition der anderen gleicht. Das Schicksal der Menschheit liegt in deinen Händen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer