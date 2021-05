void tRrLM();++ // Void Terrarium++: PS5-Umsetzung des Roguelike-Rollenspiels veröffentlicht

Der Name void tRrLM(); // Void Terrarium ab 41,85€ bei kaufen ) war dem Hersteller NIS America offenbar noch nicht verwirrend genug. Aus diesem Grund wurde die PlayStation-5-Umsetzung des Roguelike-Rollenspiels am heutigen Freitag, 21. Mai 2021 unter dem Namen "void tRrLM();++ // Void Terrarium++" veröffentlicht . Seit Juli 2020 ist das Original bereits für für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich.Die Version für Sonys aktuelle Konsole soll nicht nur noch schöner aussehen, sondern auch zusätzliche Bonus-Inhalte aufbieten:"Im Roguelike-RPG ist die Welt aufgrund eines toxischen Pilzbefalls unbewohnbar geworden. Auf einem Schrottplatz findet ein aussortierter Wartungsroboter das Mädchen Toriko am Rande des Todes. Womöglich ist sie der letzte Mensch auf der Welt. Um sie zu beschützen, baut der ausrangierte Roboter, der auch als factoryAI bezeichnet wird, einen Rückzugsort für Toriko, ein Terrarium, da sie in der Außenwelt ansonsten keine Überlebenschance besitzen würde.Um den Schutz zu verstärken und Toriko weiter zu Kräften zu verhelfen, muss der einsame Roboter im Ödland nach Ressourcen suchen und die dort wandelnden Maschinen sowie mutierten Kreaturen bekämpfen. Auf seinem Weg entscheidet sich Torikos Schicksal – auch das der Menschheit wird langsam während des Abenteuers aufgedeckt…- Hoffnung in einer kalten Welt – Die Entwickler von A Rose in the Twilight und htoL#NiQ: The Firefly Diary kombinieren in Void Terrarium eine liebliche Optik mit einer düsteren und skurrilen postapokalyptischen Welt.- System-Upgrade: Void Terrarium++ sieht noch schöner aus und glänzt mit besserer Perfomance auf der PlayStation 5. Auf die Fans wartet zusätzlicher Content, beispielsweise neue Emotes, Haarprachten, Krankheiten und eine neue Umgebung, die es zu erkunden gilt.- Legacy-Protocol: Void Terrariums unglaublicher grafischer Stil, das einzigartige Roguelike-Gameplay und das Caretaking-System feiern ihre Rückkehr auf die Bildschirme."