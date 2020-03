Test Drive Unlimited 3 (Arbeitstitel): Neues Rennspiel in Entwicklung; Gerüchte über Südamerika & Online-Fokus

Ein neues Spiel aus der Reihe "Test Drive Unlimited" befindet sich in Entwicklung, dies bestätigte Benoit Clerc (Head of Publishing bei Nacon, ehemals Bigben) in einem Interview mit GamesBeat . Das Rennspiel wird als "mit Abstand größtes Projekt" des Unternehmens beschrieben. Es entsteht bei KT Racing (Kylotonn), die u.a. für WRC 8 (World Championship Rally), TT Isle of Man und V-Rally 4 verantwortlich waren. Mit WRC 8 machte das Studio einige Schritte nach vorne und lieferte das bisher beste Rennspiel aus dem Hause ab ( zum Test ).Die Bestätigung der Entwicklung ruft zugleich ein Gerücht ins Gedächtnis, das vor einigen Monaten die Runde machte (via wccftech ). Bei Reddit behauptete ein Mitarbeiter von Ubisoft Paris (KT Racing sitzt in Paris und Lyon), dass Test Drive Unlimited 3 bei KT Racing in Produktion sei und in Südamerika spielen werde. Das Spielprinzip soll sich weitgehend an den Vorgängern orientieren. Ungefähr 90 Fahrzeuge sollen enthalten sein, je nach verfügbaren Lizenzen. Außerdem wird es mehr (kaufbare) Häuser als in beiden Vorgängern zusammen geben. Die Physik-Simulation soll auf WRC 8 basieren. Im Vergleich zu dem Rallye-Spiel soll die Grafik generell wesentlich besser ausfallen. Es wird einen Einzelspieler-Modus geben, jedoch würde das Hauptaugenmerk auf dem Online-Multiplayer-Modus liegen. Vergleiche mit GTA Online werden in Bezug auf die Update-Häufigkeit gezogen. Test Drive Unlimited 3 soll Ende 2020 erscheinen, allerdings ist sich die anonyme Quelle relativ sicher, dass das Spiel aufgrund des aktuellen Entwicklungsstatus auf 2021 verschoben wird. Die PC-Version soll übrigens zeitexklusiv im Epic Games Store erscheinen. Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte bisher nicht.