Test Drive Unlimited Solar Crown: Open-World-Rennspiel offiziell angekündigt

Die Gerüchte vom März haben sich bewahrheitet: Im Rahmen der Nacon Connect wurde Test Drive Unlimited Solar Crown angekündigt und ein erster Teaser zum Open-World-Rennspiel gezeigt. Im Mittelpunkt steht der geheime Wettbewerb Solar Crown, bei dem Fahrer in schnittigen Sportwagen gegeneinander antreten, um sich innerhalb der Racing Community einen Namen zu machen.Dabei will Entwickler KT Racing (Kylotonn) am Grundprinzip der Reihe festhalten: Versprochen werden eine 1:1-Nachbildung eines noch nicht näher spezifizierten Insel-Schauplatzes, ein attraktiver Fuhrpark mit lizenzierten Wagenmodellen und auch an den Fashion- sowie Lifestyle-Elementen der Vorgänger möchte man offenbar festhalten.Ansonsten sind Informationen noch sehr rar gesät: Weder ein Releasezeitraum noch Plattformen werden genannt. Dies könnte darauf hindeuten, dass man neben dem PC vielleicht sogar schon auf die kommenden Konsolen von Microsoft und Sony setzen könnte.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer