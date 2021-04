Test Drive Unlimited Solar Crown: Cinematic Trailer als Lebenszeichen

Nach der Ankündigung von Test Drive Unlimited Solar Crown ist es ruhig geworden um das Open-World-Rennspiel, mit dem Nacon und KT Racing die Reihe fortsetzen wollen, die ursprünglich 2006 von Atari gestartet wurde und zu einem Paradebeispiel für das Rasen in offener Welt inklusive Lifestyle-Features avancierte.Mit einem Cinematic Trailer senden Entwickler und Publisher jetzt ein Lebenszeichen, obwohl es in dem kurzen und recht nichtssagenden Clip keinerlei Spielszenen zu sehen gibt. Immerhin wird am Ende des Videos und auch in der Pressemitteilung darauf verwiesen, dass im Juli weitere Informationen zu dem Rennspiel-Projekt folgen sollen.Letztes aktuelles Video: Head To Head Trailer