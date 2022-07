Test Drive Unlimited Solar Crown: Erste Spielszenen am 07. Juli

Nacon Connect als Bühne

Ernsthafte Konkurrenz für Forza Horizon 5? Auf der nahenden Nacon Connect am 07. Juli 22 möchten die Entwickler von Kylotonn Racing das erste Mal einen Blick auf ihr neues Open-World-Rennspiel gewähren.Viel gab es von Test Drive Unlimited Solar Crown bis jetzt noch nicht zu sehen. Ein schnieker CGI-Trailer reicht lange nicht aus, um die hungrige Rennspiel-Community zu sättigen. Nachdem die Open-World-Raserei auf 2023 verschoben wurde und nur noch für den PC und die aktuellen Konsolen erscheint, soll nun endlich erstes Gameplay-Material über die Bildschirme flimmern.Zwei noch unbekannte Gastgeber eröffnen am 07. Juli um 19:00 Uhr die Pre-Show, in der zunächst einige Neuigkeiten präsentiert werden. Im Anschluss daran werden auf der Konferenz viele von Nacons aktuellen Projekten vorgestellt. Insgesamt werden 17 Spiele gezeigt, darunter befinden sich Titel wie Steelrising, Der Herr der Ringe: Gollum und eben auch das heiß erwartete Test Drive Unlimited Solar Crown. Zusätzlich gibt es neue Produkte aus dem Angebot an Spiele-Zubehör des Publishers, der früher als BigBen Interactive bekannt war. Im Anschluss an die Spielepräsentationen sollen die Hosts die Moderation wieder übernehmen, um mit der Community über die neu vorgestellten Inhalte zu diskutieren.Die Nacon Connect kann auf YouTube und Twitch am 07. Juli ab 19:00 MEZ verfolgt werdenLetztes aktuelles Video: Head To Head Trailer