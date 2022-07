Test Drive Unlimited Solar Crown: Neuer Trailer wieder ohne Gameplay

Nur Geschwafel, kein Gameplay

Hatten selbst Zweifler noch auf einen Gameplay-Reveal des Open-World-Racers im Rahmen der Nacon Connect 22 gehofft, gab es abermals nur Szenen, die kaum etwas mit dem Spiel zu tun haben.Schon im nächsten Jahr soll es mit Test Drive Unlimited Solar Crown einen weiteren Ableger der Rennspiel-Serie, die in einer offenen Spielwelt angesiedelt ist, geben. Bis jetzt gab es außer dem nichtssagenden Ankündigungstrailer keine weiteren Informationen oder Gameplay-Material, welches einen Einblick in Optik, Funktionen und Umfang ermöglichen würde.Da gingen viele Fans zurecht der Annahme, dass die Nacon Connect die perfekte Bühne bieten könnte, um mit den vielen Fragezeichen rund um das neue Test Drive Unlimited aufzuräumen. Dass die Raserei auf Hong Kong Island stattfindet, wurde bereits im Vorfeld kommuniziert, anstatt echtem Gameplay gab es leider abermals nur wage Beschreibungen, was die Spieler erwartet.Das klang alles sehr verdächtig nach Forza Horizon, ob die Qualität der Vorlage auch nur im Entferntesten erreicht werden kann, ist vorsichtig zu bezweifeln. Die Zweifel werden zusätzlich durch den Umstand befeuert, dass wieder nur CGI-Fetzen und am Ende der Präsentation ein sehr kurzer, absolut irrelevanter Trailer gezeigt wurde.Da der Release von Test Drive Unlimited Solar Crown schätzungsweise im Herbst 2023 über die Bühne gehen soll, ist eine Gameplay-freie Präsentation zu diesem Zeitpunkt sicherlich etwas mehr als nur ungewöhnlich.