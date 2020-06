Star Wars: Squadrons: EA bestätigt Entwicklung; Gerücht: Weltraum-Kämpfe zwischen Imperium und Rebellion

Multiplayer ist eben einfach perfekt. Da braucht man keine Story, muss keine Gegner-Ki programmieren und auch keine Welten bauen. Gut so eine oder zwei Karten eben, da wirft man dann alle Spieler rein und fertig - Amüsiert euch!Der Name Star Wars macht den Rest, da muss sich das Marketing noch nicht einmal für anstrengen. Geld verdient man ganz einfach indem man den Leuten dann eine neues Clownsymbol für das Schiff verkauft, es war noch nie so einfach die Aktonäre zufrieden zu stellen.Für was soll man da ein aufwändiges Singleplayerspiel machen, ich kann das aus wirtschaflicher Sicht schon absolut nachvollziehen. So eine kleine Kampagne muss man eben machen um das besser bewerben zu können in den Kinos, sonst wirkt das eben einfach... zu billig.