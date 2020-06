Star Wars: Squadrons: Weltraumgefechte zwischen Imperium und Rebellion auf PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Soeben hat Electronic Arts die versprochene Ankündigung von Star Wars: Squadrons vorgenommen. In dem Titel werden Weltraumkämpfe aus der Ego-Perspektive zwischen Piloten des Imperiums und der Rebellion ausgefochten (nach Episode 6 - Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter). Eine Story-Kampagne für Einzelspieler und teambasierte Multiplayer-Gefechte (5-gegen-5) mit Cross-Play auf allen Plattformen werden geboten.Die Story-Kampagne spielt nach der Schlacht von Endor. Man darf sowohl bei den Rebellen (Vanguard-Staffel der Neuen Republik) als auch dem Imperium (Titan-Staffel) mit anpassbaren Piloten kämpfen. "In dieser authentischen Geschichte gibt es eine vielfältige Besatzung originaler Charaktere und einige Auftritte bekannter Gesichter der Star-Wars-Galaxis", heißt es weiter.Multiplayer: "Spieler treten in strategischen 5-gegen-5 Gefechten gegeneinander an und versuchen dabei, das gegnerische Flaggschiff in Flottenkämpfen zu zerstören. (...) Piloten werden als Team triumphieren, die Zusammenstellung ihrer Staffel ihrem Spielstil anpassen und Ziele sowohl bei bekannten als auch bei noch nie zuvor gesehenen Schauplätzen abschließen - einschließlich dem Gasgiganten Yavin Prime und dem zerschmetterten Mond von Galitan. Star Wars: Squadrons bietet eine Vielfalt an kosmetischen Gegenständen und anpassbaren Spielelementen, darunter Belohnungen und Boni, die einzig im Spielverlauf verdient werden können. Während sich Spieler durch die Ränge hocharbeiten, erwerben sie Komponenten, mit denen sie die Leistung ihrer Sternenjäger in den Bereichen Waffen, Rumpf, Triebwerke und Schilde verbessern können. Zusätzlich können sie kosmetische Gegenstände verdienen, mit denen sich ihr Cockpit, das Äußere ihrer Schiffe und ihr Pilot anpassen lassen."Das Spiel entsteht bei EA Motive und war bisher unter dem Titel Star Wars: Project Maverick bekannt. Es soll am 02. Oktober 2020 für PC (Epic Games Store, Origin, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auf PC und PS4 wird man es in VR spielen können. Der Preis soll 39,99 Euro betragen. Im folgenden Trailer sind allerdings keine Spielszenen zu sehen. Ingame-Material soll bei EA Play 2020 (19. Juni ab 01:00 Uhr) gezeigt werden."Wir haben dieses Spiel für jeden Star Wars-Fan geschaffen, der schon immer davon geträumt hat, im Lieblingsjäger durch die Galaxis zu fliegen", so Ian Frazier, Creative Director bei Motive Studios. "Durch die Zusammenarbeit zwischen den Teams von Motive und Lucasfilm konnten wir eine originalgetreue Sternenjäger-Spielerfahrung erschaffen, die Star Wars-Fans mit einer authentischen Geschichte dazu einlädt, noch nie zuvor gesehene Ecken der Galaxis in ihrem eigenen Schiff zu erkunden. Wir freuen uns schon darauf, euch das Ganze diese Woche während der EA Play Live zu zeigen."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer