Star Wars: Squadrons: EA zeigt Spielszenen der Weltraumgefechte

Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC) Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC) Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC) Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC) Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC) Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC) Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC) Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC) Screenshot - Star Wars: Squadrons (PC)

Im Rahmen des Digital-Events EA Play Live 2020 hat Electronic Arts ein Video mit Spielszenen aus dem kürzlich enthüllten Star Wars: Squadrons veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Bei dem Spiel handelt es sich um eine Weltraumkampferfahrung aus der Ego-Perspektive, angesetzt in der beliebten Star Wars-Galaxis. Das Spiel beinhaltet spannende 5-gegen-5-Fluggefechte im Multiplayer, massive Flottenschlachten und eine völlig neue Story, die von den letzten Tagen des Galaktischen Imperiums und dem Aufstieg der Neuen Republik nach den Geschehnissen von Star Wars: Return of the Jedi handelt."Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin, Steam, Epic Games Store). Auf PS4 und PC soll das Spiel zusätzlich über Virtual Reality (VR) mit Crossplay-Unterstützung verfügen. Vorbestellungen sind bereits möglich