Star Wars: Squadrons: Infos zum Energie-Management, Hardcore-Modus und optischen Anpassungen

Gegenüber IGN hat EA Motive ein paar neue Infos zur Weltraum-Action Star Wars: Squadrons herausgerückt. So bestätigt Creative Director Ian S. Frazier, dass man zwar diverse optische Anpassungen an den Schiffen vornehmen könne, die kosmetischen Extras aber auch genauso abschalten könne, wenn man den Original-Look aus den Filmen bevorzuge.Hinsichtlich der Bildschirmanzeigen wird das Spiel außerdem über einen Standard- und Hardcore-Modus verfügen: Während in den normalen Voreinstellungen ein klassisches Spiele-HUD für relevante Infos angezeigt wird, stehen den Piloten in der Hardcore-Variante lediglich die Instrumentenanzeigen im Cockpit der Schiffe zur Verfügung.Darüber hinaus ging er in dem Gespräch auf das Energiemanagement an Bord der Schiffe ein: Demnach liegt es in der Hand des Spielers, wie viel Energie sie Antrieb, Schilden und Waffen zuweisen. In der Standard-Einstellung soll das System zwar relativ simpel sein, indem man einem gewünschten System mit nur einem einzigen Knopfdruck umgehend die Maximal-Auslastung zuweist. Geübte Spieler werden in einer anspruchsvolleren Variante aber mehr Kontrolle über die Energiezufuhr der einzelnen Systeme bekommen.Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober für PC, PS4, Xbox One und VR-Plattformen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer