Star Wars: Squadrons: Welche Schiffe stehen zum Start im Hangar?

Wenn Star Wars: Squadrons am 2.Oktober für PC, Konsolen und diverse VR-Systeme erscheint, wird man zunächst im Cockpit von acht Raumjägern Platz nehmen dürfen. Das hat Electronic Arts in einem News-Update zur Weltraum-Action bekannt gegeben. Demnach stehen beim Launch folgende Modelle für Piloten der Rebellen und des Imperiums zur Verfügung:● T-65Bstarfighter● BTL-A4assault starfighter/bomber● RZ-1interceptor● UT-60Dstarfighter/support craft● TIE/ln starfighter (“”)● TIE/sa bomber (“”)● TIE/in interceptor (“”)● TIE/rp reaper attack lander (“”)Demnach gibt es vier Klassen an Raumjägern: Angriff, Bomber, Abfangjäger und Support. Jedes der Schiffe soll über Primärwaffen, Gegenmaßnahmen, eine Hüllenverkleidung, Triebwerke und zwei Slots (etwa für Raketen oder Droiden) verfügen. Einige Sternenjäger sind zudem auch mit einem Schild ausgestattet.Zur Bedienung der Bord- und Energiesysteme (inkl. Hardcore-Modus) hatte sich EA bereits zuvor geäußert ( siehe News ).Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer