Star Wars: Squadrons: Animierter Kurzfilm: "Hunted"

EA möchte vor der Veröffentlichung von Star Wars: Squadrons mit einem animierten Kurzfilm auf die Weltraum-Kämpfe einstimmen. Der Kurzfilm "Hunted" ist in Zusammenarbeit mit Motive Studios (EA), Lucasfilm sowie ILM entstanden und spielt vor den Ereignissen aus Star Wars: Squadrons. Der Film stellt einen der Elitepiloten vor, an deren Seite die Spieler in der Einzelspieler-Story kämpfen werden."In dieser eigenständigen Geschichte ziehen sich die imperialen Streitkräfte nach einem Überraschungsangriff der Neuen Republik bei der imperialen Werft von Var-Shaa zurück. Doch für Varko Grey, den Anführer der Titan-Staffel, ist die Schlacht noch lange nicht vorbei. Er findet sich als letzter TIE-Pilot auf dem Schlachtfeld wieder, wo er von einem abtrünnigen X-Flügler der Neuen Republik gejagt wird."Star Wars: Squadrons wird am 2. Oktober 2020 auf PC (Origin, Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht - und ist in Virtual Reality (VR) auf PlayStation 4 und für PC mit Crossplay-Support spielbar.Letztes aktuelles Video: Animierter Kurzfilm Hunted