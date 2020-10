Star Wars: Squadrons: Nicht als Live-Service-Spiel geplant: Keine DLCs, Mikrotransaktionen, Saisons etc.

Bei Star Wars: Squadrons hat Electronic Arts im Gegensatz zu vielen anderen Spielen (bisher) auf Inhaltsupdates, regelmäßige Saisons, DLCs oder Mikrotransaktionen verzichtet. Creative Director Ian Frazier von EA Motive sagte in einem Interview, dass sie ein "unkompliziertes Spiel" nach alter Bauweise machen wollten, ganz ohne Live-Service-Ansatz.Ian Frazier via PC Gamer und UploadVR : "Sag niemals nie, aber soweit es unsere Philosophie betrifft, wir versuchen das Spiel nicht als Live-Service zu begreifen. Wir wollen nicht sagen, 'Es ist fast fertig!' und dann mit der Zeit immer mehr Inhalte herauströpfeln zu lassen, was, um ehrlich zu sein, heutzutage bei den meisten Spielen der Fall ist. Deshalb haben wir versucht, das Spiel mit einer Art Old-School-Ansatz zu entwickeln, bei dem es heißt: 'Sie haben 40 Dollar bezahlt und das ist das Spiel. Es ist komplett und in sich abgeschlossen.' Wir haben nicht vor, weitere Inhalte hinzuzufügen. Das ist das Spiel und wir hoffen, dass man das Preis-Leistungs-Versprechen nachvollziehen kann."Erst kürzlich ist das Update 1.1 veröffentlicht worden. Neben Fehlerbehebungen, u.a. für falsche Rangplatzierungen oder deplatzierte Texte von den Entwicklungsarbeiten, hat man dem Spiel außerdem neue Steuerungsoptionen spendiert. Fortan lassen sich die "Controller Global Deadzone" und die "Flight Stick Global Deadzone" getrennt einstellen. Darüber hinaus soll auch die generelle Stabilität verbessert worden sein. Einen kompletten Überblick zu den Änderungen am Spiel liefern die offiziellen Patch Notes, die ihr hier findet.Letztes aktuelles Video: VideoTest