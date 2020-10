Star Wars: Squadrons: Update rund um "The Mandalorian" datiert

Das Update "The Mandalorian" für das Weltraumkampfspiel Star Wars: Squadrons ( ab 29,99€ bei kaufen ) erscheint am 28. Oktober. Das haben Electronic Arts, EA Motive und Lucasfilm während des Mando-Monday-Launch-Events angekündigt. Mit dem Update können sich Nutzer diverse Spielgegenstände verdienen, die von der Serie inspiriert sind, die exklusiv bei Disney+ läuft. Dort startet nach dem erfolgreichen Auftakt die zweite Staffel am 30. Oktober."Mit dem kostenlosen Update können Spieler von Star Wars: Squadrons acht neue, kosmetische Gegenstände freischalten, die auf der ersten Staffel der Serie The Mandalorian basieren. Mit diesen können sie ihre Sternenjäger verschönern", heißt es in der Pressemitteilung. Dazu gehören u.a. ein Hologramm, ein Abziehbild und eine Armaturenverzierung inklusive Wackelkopffigur.Letztes aktuelles Video: VideoTest