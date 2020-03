Agents: Biohunters: Neuer Betatest des von Monster Hunter, Overwatch und Fortnite inspirierten Arena-Shooters

Screenshot - Agents: Biohunters (PC) Screenshot - Agents: Biohunters (PC) Screenshot - Agents: Biohunters (PC) Screenshot - Agents: Biohunters (PC) Screenshot - Agents: Biohunters (PC) Screenshot - Agents: Biohunters (PC) Screenshot - Agents: Biohunters (PC)

Vom 6. März 2020 um 13:00 Uhr bis zum 8. März um 01:30 Uhr wird ein geschlossener Betatest des teambasierten Arena-Shooters Agents: Biohunters auf dem PC stattfinden, wie das spanische Entwicklerstudio Playstark via Steam mitteilt . Registrierungen sind über die offizielle Website möglich. DIe Macher beschreiben den Titel als Mischung aus Monster Hunter Overwatch und Fortnite . Eine Veröffentlichung ist auf PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Welt wurde von einer Biopartikel-artigen Substanz infiziert, die dazu geführt hat, dass sich die Umwelt verändert und Tiere mutieren. Die Agenten haben sich zusammengeschlossen, um dafür zu sorgen, dass die Erde diese Biokrise überlebt, aber es gibt auch einige, die diese Substanz für ihre eigenen teuflischen Ziele einsetzen möchten. Deine Mission als Biohunter-Agent besteht darin, die Welt zu retten, indem du mutierte Kreaturen jagst und alle besiegst, die dich daran hindern wollen.In jedem Spiel musst du Wellen von Kreaturen jagen, um Erfahrung zu erhalten, in der Stufe aufzusteigen und die Fähigkeiten deines Agenten zu verbessern. Wenn die Kreaturen blaue Biopartikel fallenlassen, sammle sie ein und verwende sie, um Gebäude entstehen zu lassen, die dich während des Spiels unterstützen.Koordiniere Strategien mit deinen Verbündeten, um das gegnerische Team zu besiegen. Errichte Gebäude, um die Karte zu kontrollieren. Auf diese Weise kannst du Deckung erschaffen, deine Gegner schwächen und dich an strategisch wichtigen Positionen der Karte wiederbeleben.Stelle dich dem mächtigen Rognar, wenn du bereit bist. Um das Spiel zu gewinnen, müssen du und dein Team drei von Rognars Schwachstellen zerstören. Jede davon ist einen Punkt wert. Das Team, das zuerst drei Punkte erzielt, gewinnt das Spiel.Erhalte Agenten-Credits und Biomünzen, indem du spielst und Verträge erfüllst. Du kannst diese Credits und Biomünzen für Saisonpässe, Charakter-Skins, neue Motorräder, Motorrad-Skins, Holo-Flaggen, Emotes, Gesten, Siegesanimationen, Niederlageanimationen und vieles mehr ausgeben!"Letztes aktuelles Video: Closed Beta Trailer PC