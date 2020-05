Redneck Ed: Astro Monsters Show: TV-Show-Brawler im Cartoon-Stil in Aktion

Level im totalen Chaos: Knallbunte Farben in einer skurrilen Welt voller Aliens, die man mit eigenen Augen gesehen haben muss. Inspiriert durch zeitlose Kino- und Spieleklassiker, jeder Level vollgepackt mit Easter Eggs - Ed steht eine spannende Jagd bevor!

Irre Bosse: Denk nicht mal daran, zu verschnaufen, nicht mal für eine Sekunde! Du musst die Produzenten bei Laune halten, sonst nageln sie dir deinen Vertrag an den Kopf. Greife im Rhythmus zum Hammer-Soundtrack an und stelle dich unmöglichen Gegnern. Wenn es blutet ... kann Ed ihm mit seinem Schraubenschlüssel den Schädel einschlagen!

Ein echter Thriller: Du bist ein Schauspieler in der mörderischen Welt des Showbusiness. Monster töten, Bosse besiegen, lebensgefährliche Abenteuer in fantastischen, haarsträubenden Levels bestehen - das ist erst der Anfang. Grabe tiefer und entdecke die schräge Geschichte hinter all dem Glitter und der tollen Grafik. Wie sich die letzte Episode der Show entwickelt, liegt nur an dir!

Ein Beat'em up zum Brüllen mit einem bunten, unkonventionellen Grafikstil: Biete endlosen Horden kosmischer Monster die Stirn, löse Rätsel und gönn dir zwischendurch einen Drink an der Bar, wo du vielleicht Verbündete findest, die dir bei der Suche nach Antworten auf die Mysterien helfen, welche die intergalaktische Unterhaltungsindustrie in Atem halten.



Rustic Funtastic und 101XP haben ein Video mit Spielszenen aus dem 2D-Brawler Redneck Ed: Astro Monsters Show veröffentlicht, der 2020 für PC erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerIm Spiel schlüpft man in die Rolle eines Mechanikers, der auf der Suche nach seinem fehlendem Gesicht in einer intergalaktischen Live-Show landet, wo er sich für ein sadistisches TV-Publikum gegen Horden von Angreifern zur Wehr setzen muss. Die Macher versprechen 15 chaotische Levels, tödliche Bosskämpfe, Rätseleinlagen, Easter Eggs und mehrere mögliche Spielenden.Auf Steam lässt sich der im Zeichentrick-Stil präsentierte Titel bereits zur Wunschliste hinzufügen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Redneck Ed: Astro Monsters Show ist ein buntes, energiegeladenes Beat 'em up im Arcade-Stil, das den Missgeschicken von Ed, einem einfachen Mechaniker, in der Welt des intergalaktischen Showbusiness folgt. Wirf einen Blick auf die Abläufe hinter den Kulissen des galaktischen Gladiatorenturniers, löse Rätsel und erlange Ruhm unter den Massen der Aliens - und das alles, um Eds geklautes Gesicht zurückzuholen!"Als Features werden genannt: