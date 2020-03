Baron: Fur is Gonna Fly: Tierische Luftkampf-Action hat auf PC, Xbox One und Switch abgehoben

Wähle deine Kreatur und stürz dich mit deinem zuverlässigen Doppeldecker in heftige Gefechte gegen andere Piloten.

Bis zu acht Spieler treten entweder jeder gegen jeden oder in Teams gegeneinander an.

Bewaffne dein Flugzeug bis an die Zähne mit herrlich verrückten Waffen wie Riesenambossen, Gefrierstrahlen oder der allseits beliebten Bananenschale!

Fliegen ist schnell gelernt. (Selbst Nicht-Gamer werden in Windeseile zu Piloten.) Trotzdem wird es Monate dauern, die eigentliche Tiefe von Gameplay und Aerodynamik zu meistern.

Vier einzigartige Flugzeuge mit verschiedenen Flugeigenschaften und Fähigkeiten.

Acht heroische Charaktere - mit eigenen Spottgesten, Insignien und Siegesliedern.

Mit 13 Spezialwaffen kannst du ständig neue Möglichkeiten entdecken, deine Gegner zu vernichten.

Zu den Einzelspielermodi zählen "Gefecht" (in Teams oder jeder gegen jeden), "Training" und ein wolliger "Schafangriff".

Also setz deine Fliegerbrille auf, schnall dich an und bereite dich auf den Start vor. Da fliegen die Fetzen!

DM Games und Gamera Game haben ihre tierische 2D-Luftkampf-Action Baron: Fur is Gonna Fly am 4. März 2020 für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Die PS4-Fassung soll später folgen. Auf Steam werden aktuell 16,79 Euro, im Microsoft Store 19,99 Euro und im eShop 20,00 Euro für den Download fällig.Spielbeschreibung des Herstellers: "In der Welt von Baron dauert der Große Krieg noch immer an. Flugzeuge sind neue, aufregende Maschinen, die der Schwerkraft trotzen! Diejenigen, die sie fliegen - diese mutigen Tiere - sind kühn, extravagant und unglaublich glamourös."Als Features werden aufgeführt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Xbox One Switch