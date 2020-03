Ziggurat Interactive: Will restaurierte Versionen von alten PC- und Konsolen-Spielen veröffentlichen

Das Ende 2019 gegründete Unternehmen Ziggurat Interactive will restaurierte, überarbeitete Versionen sowie Remaster von PC- und Konsolen-Spielen veröffentlichen, die in den 80er- und 90er-Jahre erschienen sind. Der Pressemitteilung ist zu entnehmen , dass sie das hochtrabende Ziel verfolgen würden, das "Vermächtnis von Videospielen als Unterhaltungs- und Kunstform" zu erhalten, zu erweitern und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Aber auch neue Spiele und Marken sind wohl geplant.Die ersten Spiele, die Ziggurat herausbringen wird, sind überarbeitete Versionen von Deadly Dozen (2001; teambasierter Taktik-Shooter im Zweiten Weltkrieg), Super Huey (1985; Kampfhubschrauber-Kampfsimulation) und Forbidden Forest (1983; Fantasy-Action). Jeder dieser lizenzierten Titel soll so angepasst werden, dass das Spiel "mit aktualisierter Grafik und aktualisiertem Gameplay" auf aktueller Hardware läuft."Everyone at Ziggurat shares a passion for classic and modern games, and we've turned that passion into a game company that will be unlike any other", sagte Wade Rosen, CEO von Ziggurat. "For each classic game we work with, we're doing more than just reworking it -- we're improving upon it in ways that are respectful to the original while preserving what the fans loved about it, and also boosting the 'awesome' of it for modern players."