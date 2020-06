Ziggurat Interactive: Rechte an BloodRayne, Advent Rising etc. gesichert; Updates für BloodRayne geplant

Ziggurat Interactive hat die Rechte an BloodRayne, Advent Rising, Raze's Hell und Flip's Twisted World von Majesco Entertainment übernommen . Mittlerweile soll Ziggurat Interactive über mehr als 200 Marken verfügen.Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Terminal Reality zusammen, dem ursprünglichen Entwickler von BloodRayne, um die PC-Versionen mit Updates zu aktualisieren, die Kompatibilität zu verbessern und das Spielerlebnis zu optimieren. Sie würden auch nach neuen Möglichkeiten suchen, "das reichhaltige Universum von BloodRayne weiter zu erforschen und auszubauen".Ziggurat Interactive wurde Anfang des Jahres gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist, eine "breite Palette" klassischer Konsolen- und PC-Spiele aus den 1980er- und 1990er-Jahren (und darüber hinaus) für moderne Konsolen und PCs "zu überarbeiten, wieder verfügbar zu machen oder zu 'remastern'". So wurden z.B. Titel wie Fields of Glory, Deadly Dozen, Elite Warriors Vietnam, Line of Sight: Vietnam, Darklands, Slave Zero, NAM, Uprising und Uprising 2 wieder veröffentlicht.