Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded: Doppelpack für Switch angekündigt

"In Prinny: Can I Really Be the Hero? verlangt Meisterin Etna nach dem ultimativen Nachtisch, der von einer Legion an Prinnies gemacht werden muss. Prinnies springen, kämpfen und bahnen sich mit Combos ihren Weg durch die Levels der Netherworld. Um die Bosse zu besiegen, müssen Spezialattacken eingesetzt werden. Alte und neue Gesichter warten in diesem explosiven Abenteuer der verdrehten Schöpfer der Disgaea-Reihe.

Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! dreht sich um den Diebstahl der Höschen von Meisterin Etna. Die Prinny-Horde muss diese vom mysteriösen Phantom Thief zurückholen, oder die Konsequenzen des Scheiterns ertragen. Die Prinnies hüpfen und kämpfen sich durch chaotische Levels voller dämonischer Gegner und laden dabei ihre Combo-Anzeige auf, um beispielsweise den Prinny Cyclone oder den Prinnykaze einzusetzen. In der Bonus-Story Asagi Wars: Vengeance of Asagi schlüpfen Spieler in die Rolle eines weiteren Disgaea-Charakters: Asagi."

Screenshot - Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded (Switch) Screenshot - Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded (Switch) Screenshot - Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded (Switch) Screenshot - Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded (Switch) Screenshot - Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded (Switch) Screenshot - Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded (Switch)

NIS America hat Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded für Nintendo Switch angekündigt. Das Paket umfasst Prinny: Can I Really Be the Hero? (PSP: 2009; zum Test ) und Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! (PSP: 2020) plus den DLC Asagi Wars: Vengeance of Asagi. Das Doppelpack soll im Herbst 2020 veröffentlicht werden. Überarbeitete Grafik wird versprochen.Letztes aktuelles Video: Trailer