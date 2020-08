Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded: Trailer zeigt den zweiten Teil "Dawn of Operation Panties, Dood!"

NIS America wirft im folgenden Spotlight-Trailer einen näheren Blick auf Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! für Switch. Das Video beleuchtet den "Höschen-Diebstahl" des Phantom Thiefs. Meisterin Etna fordert die Prinny-Bande auf, diese wieder zurückzuholen. Die Prinnies hüpfen und kämpfen sich durch Levels voller dämonischer Gegner und laden dabei ihre Combo-Anzeige auf, um beispielsweise den Prinny Cyclone oder den Prinnykaze einzusetzen.Die Sammlung (Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded) aus den beiden PSP-Oldies Prinny: Can I Really Be the Hero? und Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! sowie dessen DLC "Asagi Wars: Vengeance of Asagi" wird am 16. Oktober 2020 für Switch erscheinen - und das sowohl als Download via eShop als auch als limitierte "Just Desserts Edition" inklusive Spiel, Sammler-Box, Artbook, Soundtrack-CD, Klötzchenfigur und Poster im Einzelhandel.Letztes aktuelles Video: Prinny 2 Spotlight Trailer