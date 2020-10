Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded: Plattformer-Doppelpack für Switch erschienen

Screenshot - Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded (Switch)

Zwei in Einem... und noch mehr - Zwei actiongeladene Kapitel über den Aufstieg der Prinnies zu echten Helden sowie ein weiteres Kapitel mit... Asagi!?... wer war das noch mal?

Die Netherworld, nur in besser - Der bekannte schwarze Humor und die explosive Action der Disgaea-Serie mit überarbeiteter Grafik.

Prinny Power - Springe, kämpfe und explodiere durch chaotisch-lebhafte Levels und setzte mächtige Spezialfähigkeiten ein, um deine Gegner zu besiegen.

Am 16. Oktober 2020 hat NIS America die Plattformer-Sammlung Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded für Nintendo Switch veröffentlicht. Die aus den beiden PSP-Oldies Prinny: Can I Really Be the Hero? und Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! sowie dessen DLC "Asagi Wars: Vengeance of Asagi" bestehende Komplilation ist sowohl als Download via eShop ( Prinny 1 Prinny 2 ) à 19,99 Euro als auch als limitierte "Just Desserts Edition" inklusive Spiel, Sammler-Box, Artbook, Soundtrack-CD, Klötzchenfigur und Poster im Handel erhältlich:Zu den beiden Spielen heißt es vom Hersteller: "In Prinny 1: Can I Really Be the Hero? verlangt Meisterin Etna nach dem ultimativen Nachtisch, der von einer Legion an Prinnies gemacht werden muss. Prinnies springen, kämpfen und bahnen sich mit Combos ihren Weg durch die Levels der Netherworld. Um die Bosse zu besiegen, müssen Spezialattacken eingesetzt werden. Alte und neue Gesichter warten in diesem explosiven Abenteuer der verdrehten Schöpfer der Disgaea-Reihe.Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! dreht sich um den Diebstahl der Höschen von Meisterin Etna. Die Prinny-Horde muss diese vom mysteriösen Phantom Thief zurückholen, oder die Konsequenzen des Scheiterns ertragen. Die Prinnies hüpfen und kämpfen sich durch chaotische Levels voller dämonischer Gegner und laden dabei ihre Combo-Anzeige auf, um beispielsweise den Prinny Cyclone oder den Prinnykaze einzusetzen. In der Bonus-Story Asagi Wars: Vengeance of Asagi schlüpfen Spieler in die Rolle eines weiteren Disgaea-Charakters: Asagi."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer