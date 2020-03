The Last of Us (Serie): TV-Serie entsteht bei HBO in Zusammenarbeit mit Sony und Naughty Dog

Bei HBO entsteht eine Serie auf Basis von The Last of Us . Laut The Hollywood Reporter werden Craig Mazin und Neil Druckmann die ausführenden Produzenten sein. Craig Mazin ist der Erfinder der HBO-Serie Chernobyl. Neil Druckmann war der Autor und Creative Director des Spiels beim Entwickler-Studio Naughty Dog. Carolyn Strauss wird außerdem zusammen mit Evan Wells, dem Präsidenten von Naughty Dog, die Produktion leiten. Das Projekt ist eine Koproduktion mit Sony Pictures Television in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions. Es wird die erste Fernsehserie von PlayStation Productions sein. Angaben zu Besetzung, Drehplan, Inhalt, Release-Zeitraum etc. liegen noch nicht vor.