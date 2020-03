The Last of Us (Serie): Komponist Gustavo Santaolalla wirkt ebenfalls an der HBO-Serie mit

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO!



Gute Nachrichten für alle, denen der emotionale und atmosphärische Soundtrack von The Last of Us gefallen hat: Wie Neil Druckmann via Twitter verkündet, ist Komponist Gustavo Santaolalla nicht nur in den Nachfolger The Last of Us: Part 2 involviert, sondern wird auch die Musik für die TV-Serie schreiben. Sie entsteht beim US-Sender HBO in enger Zusammenarbeit mit Sony und Naughty Dog. Die Adaption vom Spiel ins Serienformat wird Craig Mazin übernehmen, der zuletzt vor allem durch sein Drehbuch für die mehrfach (u.a. mit zwei Golden Globes) ausgezeichnete Mini-TV-Serie Chernobyl Aufmerksamkeit erregte.