The Last of Us (TV-Serie): Hauptrollen besetzt mit Schauspielern aus Game of Thrones

Wer spielt die Hauptrollen von Joel und Ellie in der TV-Adaption von The Last of Us? Wie Deadline meldet, gibt es jetzt offenbar eine Antwort: Pedro Pascal wird in die Rolle von Joel schlüpfen, während Bella Ramsey als Ellie zu sehen sein wird. Beide spielten bereits in der beliebten TV-Serie Game of Thrones mit, Pascal als Oberyn Martell und Ramsey als Lady Lyanna Mormont.Pedro Pascal hat aktuell die Hauptrolle in der Star-Wars-Serie The Mandalorian (zu sehen bei Disney Plus) und war zuletzt auf der großen Leinwand als Bösewicht in Wonder Woman 1984 zu sehen. Bekannt wurde außerdem, dass Kantemir Balagov bei der Pilotfolge die Regie führen soll. Für das Drehbuch, das sich quasi um die Geschehnisse des ersten Spiels dreht, arbeiten Craig Mazin ("Chernobyl") und Neil Druckman zusammen.