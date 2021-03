The Last of Us (TV-Serie): Handlung der TV-Serie soll sich teilweise deutlich vom Vorbild unterscheiden

Die geplante TV-Serie zu The Last of Us soll sich inhaltlich mitunter stark von dem unterscheiden, was man im Spiel mit Joel und Ellie erlebt hat. Das hat Neil Druckmann gegenüber IGN klargestellt, der nicht nur am Spiel maßgeblich beteiligt war, sondern auch als ausführender Produzent an der Serie mitwirkt.Zwar werden manche Dialoge aus dem Spiel quasi 1:1 übernommen, doch will man sich bei Referenzen nicht in Details verlieren - etwa hinsichtlicht der Kleidung, die von Joel und Ellie in manchen Situationen getragen werden. Das Wichtigste für Druckmann ist, dass das Gerüst der Geschichte intakt bleibt."Manchmal bleiben Dinge ziemlich nah beeinander", so Druckmann. "Es ist schon lustig, meine Dialoge vom Spiel in den HBO-Skripts zu lesen. Und manchmal unterscheiden sie sich deutlich und passen schlichtweg besser, weil wir uns mit einem anderen Medium befassen.Zum Beispiel gibt es im Spiel sehr viel Action, die man braucht, um Spieler die Mechaniken anzutrainieren. Man muss zu einem gewissen Grad mehr Gewalt und mehr Spektakel bieten als man es bei einer TV-Serie braucht, weil man dort die Leute nicht trainieren muss, wie man eine Pistole benutzt. Darin unterscheidet man sich schon ziemlich deutlich und HBO hat es gut gemacht, und von der Hardcore-Action wegzubewegen und den Fokus stattdessen mehr auf das Drama der Charaktere zu legen. Einige meiner Lieblings-Episoden sind bisher die, die stark von der ursprünglichen Geschichte abweichen und ich kann es kaum erwarten, bis die Leute sie sehen."Pedro Pascal wird in die Rolle von Joel schlüpfen, während Bella Ramsey als Ellie zu sehen sein wird. Beide spielten bereits in der beliebten TV-Serie Game of Thrones mit, Pascal als Oberyn Martell und Ramsey als Lady Lyanna Mormont.Pedro Pascal hat aktuell die Hauptrolle in der Star-Wars-Serie The Mandalorian (zu sehen bei Disney Plus) und war zuletzt auf der großen Leinwand als Bösewicht in Wonder Woman 1984 zu sehen. Bekannt wurde außerdem, dass Kantemir Balagov bei der Pilotfolge die Regie führen soll. Für das Drehbuch, das sich quasi um die Geschehnisse des ersten Spiels dreht, arbeiten Craig Mazin ("Chernobyl") und Neil Druckmann zusammen.