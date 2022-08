The Last of Us (TV-Serie): Erster Teaser zur HBO-Original-Serie

Ein Mandalorianer auf Zombie-Jagt

Nach The Witcher und Fallout darf sich nun auch das (2013 auf PS3 erschienene) The Last of Us zu den Videospiel-Verfilmungen hinzugesellen. So veröffentlichte die Streaming-Plattform HBO einen ersten Serien-Teaser rund um Ellie, Joel und die Geschehnisse des ersten Teils.Neben dem The Last of US-Infohappen ab Minute 1:40 Minute, stellt das US-amerikanische Unternehmen in ihrem Video ebenfalls weitere Projekte wie The Idol, The White Lotus und Love and Death vor, die bald im Abonnement enthalten sein werden.Im knapp 20-sekündigen TLoU-Teaser sehen wir neben Überresten eines Clickers, auch den Protagonisten Joel, gespielt von Pedro Pascal, welcher durch seine Rolle als Mandalorianer in der gleichnamigen DisneyPlus-Serie Bekanntheit erlangte sowie die junge Schauspielerin Bella Ramsey, namhaft durch Game of Thrones, welche in die Rolle von Joels Ziehtochter Ellie schlüpfen wird. Auch Joels tatsächliches Kind Sarah (Nico Parker) und laut IGN Bill (Nick Offerman) sowie möglicherweise Frank (Murray Bartlett) sind für ein paar Frames zu sehen.Auch wenn noch nicht viel über die Serie bekannt gegeben wurde, steht fest, dass bei der Pilotfolge Kantemir Balagov Regie führen wird. Am Drehbuch sind unter anderem Craig Mazin und Neil Druckmann beteiligt. Wie bereits letztes Jahr bekannt gegeben, wolle man sich inhaltlich, bis auf ein paar Dialoge, nicht 1:1 an die Videospielvorlage halten. So sei es für den ausführenden Produzenten Druckmann – welcher ebenfalls an der Entwicklung des Spiels beteiligt war – wichtiger das Gerüst der Geschichte intakt zu halten, als sich bei Referenzen im Detail zu verlieren – mehr dazu erfahrt ihr in diesem Beitrag Wie stark die angesprochenen Abwandlungen zur originalen Erzählung auf der PS3 tatsächlich ins Gewicht fallen werden, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, das Zombie-Abenteuer rund um Joel, Ellie, Clicker & Co. soll bereits nächstes Jahr auf HBO erscheinen.