The Last of Us (TV-Serie): Erscheint zunächst auf Sky und erster Trailer veröffentlicht

Für Kenner des Spiels, das gerade mit The Last Of Us Part 1 ein Remake für PS5 bekommen hat, erzählt die Rahmenhandlung erstmal nichts Neues. Stellt sich die Frage, ob die prominenten Schauspieler der Reihe einen neuen Anstrich verleihen können. Es sind aber wahrscheinlich vor allem die Nichtspieler, dessen Neugier am Spiel geweckt werden soll.



Die Rolle von Joel übernimmt Pedro Pascal, die von Ellie Schauspielerin Bella Ramsey. Beide dürften den meisten aus Game of Thrones bekannt sein. Mit Gabriel Luna (Tommy) und Anna Torv (Tess) stoßen weitere aus Serien bekannte Schauspieler dazu.



The Last Of Us ist eine Koproduktion von Sony Pictures Television, das Drehbuch schrieben Craig Magazin (Serie Chernobyl) und Creative Director Neil Druckmann, die auch als Executive Producers fungieren.



Was ist eure Meinung zur The Last Of Us Serie: Habt ihr Lust drauf, oder kann das weg?

2023 erscheint mit The Last of Us die gleichnamige Serie auf HBO Max. Wie Sky gerade verkündet, wird das Abenteuer hierzulande zunächst exklusiv auf Sky Deutschland und dem Streamingdienst WOW zu sehen sein.Die Serie The Last Of Us setzt 20 Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation an. Gemeinsam müssen sich die Charaktere Joel und Ellie durch diese Welt schlagen, während Joel versucht das Mädchen aus einer vom Militär kontrollierten Quarantänezone zu schmuggeln.