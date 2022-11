The Last of Us (TV-Serie): Release-Termin der HBO-Serie nun offiziell bestätigt (Update)

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on @HBOMax. pic.twitter.com/TPJxOBZRBr



The Last Of Us-Serie: Mehrere Quellen sprechen vom Start am 15. Januar





Weitere Infos zur The Last Of Us-Serie bekannt

Update: Nachdem erst jüngst ein versehentlicher Leak den Starttermin der The Last Of Us-Serie von HBO für kurze Zeit enthüllte, macht der Sender ihn kurzerhand ganz offiziell. Schon zu Beginn des kommenden Jahres soll die erste Folge ihre Prämiere feiern dürfen.HBO Max twitterte über seinen offiziellen Kanal, man würde die erste Staffel mitsamt ihrer neun Folgen ab dem 15. Januar ausstrahlen. In Deutschland startet die The Last Of Us-Serie ebenfalls in der Nacht auf den 16. Januar 2023 sowohl auf Sky als auch auf dem Streaming-Dienst WOW.Zuvor berichteten wir:Wie es aussieht, erwarten uns Joel und Ellie in der HBO-Serie zu The Last Of Us schon zu Beginn des nächsten Jahres. Aufmerksame Twitter-Nutzer konnten den Starttermin erspähen.So soll die The Last Of Us-Serie bereits am 15. Januar ihre Prämiere auf dem US-amerikanischen TV-Sender feiern. Das Release-Datum entdeckten Fans dabei sogar auf der hauseigenen Landing Page von HBO Max, auf der mittlerweile aber dem Anschein nach jegliche Spuren verwischt wurden.Im Verlauf der vergangenen Stunden meldeten sich nicht nur Fans über Twitter zu dem angeblichen Starttermin der The Last Of Us-Serie von HBO zu Wort. Auch die Kollegen von Video Games Chronicle und GameSpot , die sich dabei auf nahestehende Quellen berufen, sprechen mittlerweile vom Release am 15. Januar. Sie bestätigen, dass das aufregende Detail wohl versehentlich zu früh auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht wurde.Bereits vor dem Leak verkündete HBO Max, dass die Serie zu The Last Of Us uns irgendwann im kommenden Jahr erwarten würde. Dass es nun sogar schon so früh dazu kommen könnte, hätte vermutlich wohl kaum jemand gedacht. Vertraut man den Berichten von VGC, so könnte eine offizielle Ankündigung des Veröffentlichungsdatums seitens HBO im Laufe der Woche folgen.Über zwei Jahre ist es bereits her, dass HBO sich der Produktion einer TV-Serie, die auf Naughty Dogs Action-Adventure-Hit für die PlayStation 3 basiert, annahm. Seitdem kamen weitere Informationen zu ihr ans Licht, beispielsweise, wer die beiden Hauptrollen übernehmen soll.So wird Game of Thrones- und The Mandalorian-Star Pedro Pascal in die Haut von Joel schlüpfen, während Bella Ramsey, ebenfalls bekannt aus HBOs populärer Serienadaption der Werke von George R.R. Martin, Ellie verkörpern darf. Geschrieben und produziert wird die Serie von Neil Druckmann, der als Co-Präsident von Naughty Dog bestens im Bilde über sein Spiel sein dürfte. Craig Mazin, der für HBO bereits als Autor und Produzent an der Miniserie Tschernobyl arbeitete, soll ihn dabei unterstützen.Neben den beiden Darstellern treffen wir auch auf weitere bekannte Gesichter in der The Last Of Us-Serie. Den griesgrämigen Bill wird Parks and Recreation-Star Nick Offerman spielen, die Rolle der Riley übernimmt die aus Euphoria bekannte Storm Reid. Nachdem wir zunächst vor einigen Monaten einen Teaser serviert bekamen , folgte dann im September auch endlich d er erste Trailer zur HBOs Interpretation von The Last Of Us Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer