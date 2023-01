The Last of Us (TV-Serie): HBO-Serie ändert wichtiges Detail beim Virus

The Last of Us: Ranken statt Sporen in der Serie





Spores will be removed in The Last of Us HBO and have been replaced by tendrils!



RIP gas mask scenes 😭 pic.twitter.com/HVhElYyBie



— DomTheBomb (@DomTheBombYT) January 6, 2023

Pandemie war auch ein Grund

Nur noch wenige Tage, dann startet die HBO-Serie zu The Last of Us. Während Fans der Spielvorlage vermutlich einige Szenen direkt wiedererkennen werden, wird es aber auch Neuerungen geben. So verrieten die Schauspieler vor kurzem , dass die Serie etwa mehr Einblicke in die Zeit vor dem Ausbruch des Cordyceps-Virus gewähren wird. Und apropos Virus: Bei dem gibt es auch eine Detailänderung, wodurch sich die Krankheit noch gefährlicher und realistischer anfühlen soll.In The Last of Us erfahren wir relativ früh zu Beginn, dass der sogenannte Cordyceps-Virus dafür verantwortlich ist, dass die Welt vor dem Abgrund steht. Die Sporen dieses Pilzes sollten Menschen auf gar keinen Fall eintatmen, denn ansonsten werden sie infiziert und verwandeln sich irgendwann in die grausigen Zombie-ähnlichen Wesen, die ihr im Laufe des Spiels regelmäßig bekämpft.Um sich zu schützen sind deshalb vor allem Gasmasken ein wichtiges Gut. In der HBO-Serie werden sie hingegen keine große Rolle spielen, denn dort wird das Virus nicht über Sporen verbreitet. Stattdessen sind es Ranken, die den Erreger verteilen und übertragen und somit unzählige Menschen in ihr Verderben reißen, wie Craig Mazin und Neil Druckmann in einem Gespräch mit Collider verraten.Für die Änderung gibt es laut Druckmann mehrere Gründe. Zum einen wollte man in der Serie nicht, dass ständig Gasmasken aufgesetzt werden müssen. Zum anderen empfand man die Idee von Ranken ein ganzes Stück bedrohlicher."Dann haben wir darüber nachgedacht, dass es einen Übergang von einem Infizierten zum anderen gibt, und wie bei einem Pilz könnte das ein Netzwerk werden, welches miteinander verbunden ist. Es wurde sehr beängstigend zu denken, dass sie alle gemeinsam gegen uns arbeiten, was ein Konzept war, das mir wirklich gefiel und das in der Serie entwickelt wurde", so Druckmann.Ein weiterer Grund für die Änderung liegt möglicherweise in der Corona-Pandemie begraben. Laut Mazin würden Menschen mittlerweile Pandemien ganz anders betrachten, als es zum Beispiel vor fünf Jahren noch der Fall gewesen war. Die Serie beginnt deshalb mit einer ganz bestimmten Szene, die aussagen soll: Es gibt virale Pandemien, aber es kann noch gefährlicher werden."Und dann fängt man an zu begreifen: 'Oh, das ist nicht gut.' Und außerdem war es schon die ganze Zeit da. Wenn der Ausbruch geschieht, geschieht er also nicht plötzlich oder unvorhersehbar", schließt Mazin seine Ausführungen ab.Falls ihr euch selbst ein Bild von den Änderungen machen wollt, müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Die Serie zu The Last of Us startet in Deutschland am 16. Dezember und zwar exklusiv bei Sky.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer