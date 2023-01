The Last of Us (TV-Serie): Erste Pressestimmen zur HBO-Adaption fällen Urteil

The Last of Us-Serie: Internationale Kritiken feiern HBOs Interpretation

Die The Last of Us-Serie von HBO wurde kurz vor ihrem offiziellen Start internationalen Pressekritikern präsentiert. Jene fällen nun ein erstes Urteil zur kommenden Serienadaption.Während die packende Geschichte rund um Joel und Ellie im Videospielformat Millionen begeistern konnte, sind Fans von Naughty Dogs PlayStation-Hit trotz aller Vorfreude auch kritisch eingestellt, ob die The Last of Us-Serie ihren Ansprüchen gerecht wird. Antwort geben nun die Pressestimmen.Ganz offiziell und für die breite Masse erscheint die The Last of Us-Serie schon in wenigen Tagen , nämlich am 16. Januar. Wer sich unsicher ist, ob sich HBOs neueste Produktion überhaupt lohnt, dürfte sich über einen ersten Eindruck dank Kritiken von Metacritic, Rotten Tomatoes und Portalen wie Vanity Fair oder dem Hollywood Reporter allerdings freuen:Den Bewertungen der meisten Portale zufolge glänzt HBOs The Last of Us-Serie wie kaum eine andere Adaption eines Videospiels in der vergangenen Zeit. Auch die einzelnen Stimmen der Autoren loben die Produktion überwiegend, wenn es auch gleichzeitig ein paar Schwächen festzustellen gibt:So schwärmt beispielsweise Empire-Autor John Nugent in höchsten Tönen, während Vanity Fairs Richard Lawson etwas verhaltener mit seinem dennoch durchweg positiven Fazit umgeht. Pat Brown vom Slant Magazine, dass der The Last of Us-Serie lediglich eine vergleichsweise schwache Wertung von 50 Punkten zusprach, fehlt es ihr jedoch an dem Gameplay, welches die Spiele überhaupt erst großartig gemacht hat.Schon jetzt wissen wir, dass die The Last of Us-Serie mehr vom Leben vor dem Ausbruch erzählen möchte . Allerdings ist ebenfalls bekannt, dass HBO ein wichtiges Detail am Virus, der die Menschheit in The Last of Us plagt, in der Serie verändert hat. Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer