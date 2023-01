The Last of Us (TV-Serie): So kann man die Serie in Deutschland schauen

The Last of Us: Wer streamt in Deutschland die Serie?

Nach langer Wartezeit ist es endlich soweit: In der Nacht startete die erste Folge der The Last of Us-Serie beim US-Sender HBO. In Deutschland gibt es diesen nicht – aber einen Ersatz.Wie in der Vergangenheit bei anderen HBO-Serien, zum Beispiel Game of Thrones oder House of the Dragon, üblich, könnt ihr auch The Last of Us in Deutschland über Sky streamen. Der Bezahlsender wird die neun Folgen der Videospieladaption jeweils parallel zur US-Ausstrahlung über zwei Dienste zur Verfügung stellen.Wer in Deutschland direkt zum Release The Last of Us schauen möchte, der benötigt ein Abonnement beim Sky Streaming-Dienst WOW oder Zugang zu Sky Q, wie der Bezahlsender in einer Pressemitteilung verrät. Weil die Serie jedoch in den USA spät Abends läuft, sind die Folgen hierzulande erst in den frühen Morgenstunden verfügbar. In der Regel sollte die jeweils aktuelle Folge zwischen 4 und 5 Uhr bereit stehen.Dabei habt ihr stets die Wahl, ob ihr The Last of Us mit der englischen Sprachausgabe schaut oder auf die deutsche Synchronisation vertraut. Untertitel stehen ebenfalls jeweils in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.Der Startschuss für die The Last of Us-Serie war der 16. Januar 2023, allerdings nur für die erste Folge. Die weiteren acht Episoden folgen dann im Wochentakt. Das Finale läuft demnach hierzulande am 10. März 2023. Wer hingegen etwas geduldig ist, kann The Last of Us ab Anfang März außerdem bei Sky Atlantic schauen. Hier wird jeweils eine Folge ab dem 6. März 2023 immer Montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.Wer Lust auf die The Last of Us-Serie verspürt, aber noch unsicher bezüglich eines weiteren Abos ist, der wird sich natürlich eine entscheidende Frage stellen: Kann man Sky WOW kostenlos erst einmal testen? Die Antwort darauf lautet: Nein, das ist nicht möglich.Ein kostenloser Probemonat, wie es ihn mitunter bei anderen Abonnements gibt, existiert bei Sky WOW nicht. Stattdessen werden von Anfang an 9,99 Euro monatlich fällig, sofern ihr euch lediglich für das Serienangebot des Streamingdiensts interessiert. Im Paket mit zahlreichen Filmen sind es dann sogar 14,98 Euro monatlich.Etwas günstiger wird es im 6-Monatsabo. Dann werden pro Monat bei WOW Serien 7,99 Euro und bei WOW Filme & Serien 9,98 Euro fällig. Nach den sechs Monaten steigt der Preis dann auf den regulären monatlichen Beitrag. Beachtet jedoch, dass ihr beim 6-Monatsangebot euch auch definitiv für das halbe Jahr an den Streamingdienst bindet – erst danach könnt ihr das Abo entsprechend kündigen.Wer bereits viele Abos laufen hat, der möchte sich nicht unbedingt noch einen weiteren monatlichen Kostenfaktor ins Haus holen. Das ist verständlich und so stellt sich die Frage, ob The Last of Us nicht eventuell auch irgendwann bei Netflix oder Amazon Prime Video landet.Eine Antwort mit 100 prozentiger Garantie gibt es dafür nicht, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Auch andere HBO-Serien wie Game of Thrones gibt es als Streaming-Variante lediglich bei Sky zu sehen. Möglicherweise wird es aber The Last of Us zu einem späteren Zeitpunkt als Kaufversion bei Amazon, iTunes oder anderen Anbietern geben. So erging es beispielsweise Chernobyl, einer weiteren HBO-Serie, die es kurze Zeit nach der Ausstrahlung auch zu kaufen gab.Solltet ihr nun so langsam Lust auf The Last of Us als Serie verspüren, stellt sich noch eine letzte Frage: Ist die Umsetzung überhaupt gelungen? Wir konnten die komplette erste Staffel bereits sehen und verraten euch in unserer Rezension, ob sich der Serienausflug von The Last of Us lohnt oder ihr eher den Fernseher auslassen solltet.Auch international wurde die Serie bereits auf Herz und Nieren untersucht und ein entsprechendes Urteil gefällt . Fans der Spielereihe müssen sich jedoch auf ein paar Änderungen einstellen , die unter anderem das Virus betreffen.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer