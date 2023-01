The Last of Us (TV-Serie): Frischer Weeks Ahead-Trailer zeigt, was mit Staffel 1 noch wartet

The Last of Us-Serie: So spannend geht es in den nächsten Wochen weiter

Nach Wochen des Wartens ist HBOs heißersehnte Serienadaption von The Last of Us endlich gestartet. Ein brandneuer Weeks Ahead-Trailer zeigt, worauf wir uns mit dem Rest der ersten Staffel einstellen können.Die Pilotfolge hatte es bereits in sich und stieß nahezu überall auf große Begeisterung, doch damit reißt die Spannung keineswegs ab. Wie der neue Trailer mutmaßen lässt, dürfte der Hype um die The Last of Us-Serie wohl auch in den kommenden Wochen nicht abreißen.Schon bevor der breiten Öffentlichkeit die erste Folge des Serienspektakels von HBO präsentiert wurde, stieß jenes auf eine größtenteils überwältigte Kritik. Die Pressestimmen zur The Last of Us-Serie waren fast durch die Bank positiv und mittlerweile sprechen sogar einige Fans von der besten Videospieladaption, die es jemals gab.Kein Wunder: Gespickt mit einer hochkarätigen Besetzung orientiert sich die erste Folge nah am Ausgangsmaterial von Naughty Dog, welches die Produzenten auf cineastische Art und Weise hervorragend umzusetzen wussten. Nachdem die Lage mit dem Piloten nun auch für all jene, die die Videospielvorlage nicht gespielt haben, klar ist, gibt HBO mit dem Weeks Ahead-Trailer einen Ausblick darauf, was uns mit den nächsten Folgen erwartet:Schon jetzt ist also davon auszugehen, dass HBO der ursprünglichen Geschichte rund um Ellie und Joel, die sich aufgrund des Ausbruches eines gefährlichen Virus in einem postapokalyptischen Roadtrip durch die Vereinigten Staaten wiederfinden, auch mit den kommenden Folgen treu bleiben will. Ein wichtiges Detail an der Seuche, die die Menschheit in der The Last of Us-Serie plagt , änderte man allerdings vorab.Dies tut der Sache allerdings keinen Abbruch, denn auch wir finden, dass es sich bei der The Last of Us-Serie um eine würdige Nacherzählung im TV-Format handelt , die nicht nur für Gamer interessant ist. Wo ihr HBOs Kunststück auch in Deutschland sehen könnt , verraten wir euch selbstverständlich ebenfalls.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer