The Last of Us (TV-Serie): Erste Folge kostenlos bei YouTube ansehen

The Last of Us-Serie: Erste Folge gratis bei YouTube - mit einem einfachen Trick

Wer hierzulande die The Last of Us-Serie verfolgen möchte, der benötigt dafür in der Regel ein Abonnement bei WOW, also dem früheren Sky Ticket. Die erste Folge bekommt ihr allerdings auch kostenlos auf YouTube zu sehen.Dort gibt es die ersten 120 Minuten von HBOs gefeierter Serienadaption nämlich ohne, dass ihr zuvor ein Abonnement bei einem Streaming-Dienst abschließen müsst. Während Netflix oder Amazon Prime, vielleicht ja sogar noch Disney Plus in Deutschland verbreitet sind, ist das Angebot von WOW bei Sky erst seit einigen Monaten, spätestens aber seit dem Game of Thrones Spin-off House of the Dragon, zu einer bekannteren Alternative avanciert.Wie mehrere Portale wie VGC berichten, findet sich die erste Folge der The Last of Us-Serie bereits seit einigen Tagen auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Senders Sky TV, wo sie für üblich auch im britischen Raum übertragen wird.Schon im vergangenen September zog HBO einen ähnlichen Promostunt aus dem Ärmel, als man die erste Episode des Game of Thrones-Sequels, House of the Dragon, auf der Videoplattform hochlud und sie so kostenlos für Fans zur Verfügung stellte. Später wurde jene allerdings wieder für Zuschauer außerhalb der Vereinigten Staaten entfernt.Auch die erste Folge der The Last of Us-Serie ist nur regional verfügbar. Um sie in Deutschland auf YouTube ansehen zu können, benötigt ihr einen VPN-Dienst, den ihr auf Großbritannien geeicht habt. Außerdem steht die Folge lediglich in englischer Fassung zur Verfügung.Nutzt ihr einen kostenlosen VPN-Dienst, zahlt ihr für das Ansehen der ersten Folge von The Last of Us keinen einzigen Cent. Nehmt ihr hingegen ein paar Euro in die Hand, bekommt ihr miteignet., verraten wir euch an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer