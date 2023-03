The Last of Us (TV-Serie): Release von Staffel 2 ist wohl frühestens Ende 2024

The Last of Us: Was bislang zu Staffel 2 bekannt ist





The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d



— The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Worum könnte es in Staffel 2 gehen?





No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO



— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Die erste Staffel vonbeibeziehungweise Sky ist zu Ende gegangen. Aber Schluss ist noch nicht, denn es wird definitiv einegeben. Wir fassen zusammen, was bisher dazu bekannt ist.war schnell klar, dass es sich bei The Last of Us nicht um eine einmalige Sache handelt. Eine zweite Staffel ist fest eingeplant und wird ein weiteres Mal der Spielvorlage folgen. Aber bis zum Start wird noch einiges an Zeit vergehen.Dass eine zweite Staffel sicher kommt, das, kurz bevor die dritte Folge der Serie ausgestrahlt wurde. Der US-Sender zeigte sich von der Qualität und natürlich dem Erfolg überzeugt und lässt das Team rund um Autor Craig Mazin und Neil Druckmann an weiteren Folgen arbeiten.Der Release der zweiten Staffel von The Last of Us liegt aber noch in weiter Ferne. Offiziell gibt es diesbezüglich zwar keine Ansagen, aber Elli-Schauspielerin Bella Ramsey gab in der Jonathan Ross-Show, so schreibt es Independent , zu Worte, dass sie mit dem Beginn der Dreharbeiten für Ende 2023 oder Anfang 2024 rechnet. Auch Pedro Pascal, der Darsteller von Joel, glaubt in einem Gespräch mit Collider , dass vielleicht schon dieses Jahr die ersten Aufnahmen beginnen werden.Sollte dem so sein, dann könnte The Last of Us: Staffel 2 unter Umständen schon Ende 2024 starten. Möglich aber, dass es auch erst Anfang 2025 soweit sein wird – und damit gut zwei Jahre nach der ersten Staffel. Ein durchaus realistisches Vorhaben, allerdings längst nicht in Stein gemeißelt.Die erste Staffel von The Last of Us erzählte die Geschichte des ersten Videospiels. Es ist demnach wahrscheinlich, dass sich die zweite Staffel der Geschichte vonwidmet. Das deutete Neil Druckmann bereits kurz nach der Bestätigung einer weiteren Staffel an und teilte vor kurzem via Twitter einen weiteren Teaser:Auch Craig Mazin deutet an, dass Part 2 im Fokus der zweiten Staffel stehen wird. Allerdings, so der Autor gegenüber IGN , sei der zweite Teil eine "viel größere und komplizierte Geschichte", die mehr als nur eine Staffel umfassen könnte. Es ist demnach möglich, dass man die komplette Story über zwei Staffeln erzählt, sofern HBO grünes Licht gewährt.Laut Druckmann sollen die Serienumsetzungen jedoch nicht über die Spiele hinausgehen., dann dürfte auch die Serie spätestens mit einer dritten Staffel ihr Ende finden. Allerdings ist das natürlich derzeit noch reine Zukunftsmusik.verraten wir euch derweil, wieso die Umsetzung zu den bisher besten gehört.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer