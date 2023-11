The Last of Us (TV-Serie): Ungezeigte Inhalte aus dem Spiel sollen es in die Serie schaffen

The Last of Us: Fans bietet sich Blick hinter die Kulissen der Spielentwicklung

Mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel vonsoll Anfang des neuen Jahres begonnen werden; da passt es doch zeitlich ganz gut, dass auch die entsprechende Videospielvorlage optisch aufpoliert wird. Sowohl Spiel als auch die Serienadaption sollen dabei mit neuen Inhalten glänzen.So ist geplant, dass die zweite Staffel des postapokalyptischen Horror-Dramas nicht nur die Ereignisse vonwiedergibt, sondern auch für Fans der Gamesbietet. Diese werden in der Remastered-Version des Spiels auch erstmals erlebbar sein.Neil Druckmann, der sowohl am Spiel als auch an der Serie zu The Last of Us mitgearbeitet hat, teaserte schon einmal an: „Als kleinen Vorgeschmack kann ich geben, dass zumindest ein Teil eines aus dem Spiel geschnittenen Levels für die Serie geplant ist.“ Dabei schob er hinterher, dass solcheseien, da die Dreharbeiten noch nicht einmal begonnen haben und sich Pläne immer auch spontan ändern könnten.Welche Teile das sein könnten, darüber können Fans spekulieren, wenn sie The Last of Us, Part II Remastered spielen. Dann nämlich können sie das Abenteuer von Ellie nicht nur in, sondern auch Spielinhalte zu Gesicht bekommen, die aus der finalen Version geschnitten wurden. Dies soll „einen kleinen Einblick in die Entwicklung von The Last of Us, Part II geben und die Wertschätzung der Fans für die kreative Arbeit des Studios vertiefen“, so Druckmann weiter. Die weiterhin unvollendeten Level sind spielbar und mit einem Entwicklerkommentar versehen, was „einen Blick hinter den Vorhang zum Entstehungprozess“ ermöglichen soll.Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel werdenbeginnen. Mit einer Ausstrahlung vor 2025 ist daher nicht zu rechnen. Die Remastered-Version vonexklusiv für die PlayStation 5.